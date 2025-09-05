Při pohledu na ranní zamračenou oblohu si raději oblečete bundu a už kolem oběda litujete, že jste ji nenechali doma? Návrhář Lukáš Macháček vysvětluje, jak v proměnlivém počasí pracovat s takzvanými transitional pieces.
Na přelomu léta si nejlépe poradíte se základními kousky, jako je černé sako, kožená bunda nebo jednoduchý kostýmek s neutrálními botami na podpatku. „Získáte tak volnost prohodit jakoukoliv část outfitu během dne, podle změny počasí,“ vysvětluje návrhář. Jestliže jdete náhle z práce na večeři anebo vás překvapí důležitá pracovní schůzka, stačí k jednoduchému tričku a džínům přehodit černé sako přes ramena. „Tím nemůžete nic zkazit.“
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.