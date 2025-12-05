Začněme u základů. Do bílého trička není nutné přehnaně investovat. „Vyhnul bych se řetězcům s rychlou módou, tričko, jehož cena se pohybuje kolem tisícovky, bohatě stačí,“ říká Filip. U spodního prádla je to naopak. „Už jenom ta představa, že by mě měla odvézt sanitka a vysvlékli mě na ulici. Prostě kupuju tak, abych se nemusel stydět,“ směje se. A ponožky? Bavlněné od značky Falke jsou jistota.
Pokud chcete vypadat dobře v jakékoliv situaci, pořiďte si kvalitní sako. „Ať už jste muž, či žena, saka od značek, jako je Balenciaga, Saint Laurent nebo Chanel, vám vydrží celý život,“ říká. Mezi investice, které se vám vrátí, patří i kašmírový kabát Max Mara. V podzimním marastu a před aprílovými dešti vás vždy ochrání trenčkot Burberry. Do zimy Filip doporučuje unisex pilotské bundy od Ralpha Laurena nebo klasického norka. „Žádná polyesterová náhražka nebude tak ekologická jako pravý kožich.“ Nezapomeňte, že u těchto svrchníků je vhodnější sáhnout po větší velikosti. „Vypadají lépe a můžete pod ně vrstvit,“ doplňuje. Nadčasovost podle něj vždy byla lehce oversized.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.