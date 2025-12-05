Ve znamení pantera

Pokud hledáte nadčasovou eleganci, se značkou Cartier nešlápnete vedle. Jejich hodinky a šperky jsou výsostně francouzské, klasické a chic, kolekce módních doplňků a vůní je bohatá a aktuální vánoční kampaní se koulí roztomilé panteří lvíče. Zářnou budoucnost věštíme podzimnímu počinu značky, který se pohybuje na hranici přísně střižené módy a filigránské šperkařiny. Novinková kabelka Panthère C de Cartier zaujme kompaktním tvaroslovím, skulpturální sponou ve tvaru písmene C zakončeného hlavou pantera a jemně zakřivenými kovovými kroužky, které se pohybují po rukojeti kabelky.

