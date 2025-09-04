Giorgio Armani se narodil v Piacenze a jeho dětství bylo poznamenáno válečnými léty a skromnými poměry. Původně se chtěl stát lékařem, ale nakonec zakotvil v Miláně, kde začal kariéru v obchodním domě La Rinascente jako aranžér výloh a asistent nákupčího. V 60. letech se stal spolupracovníkem Nino Cerrutiho a na jeho značce Hitman se naučil krejčovskému řemeslu.
V 70. letech už působil jako nezávislý návrhář, než jej k vlastnímu podnikání povzbudil architekt Sergio Galeotti, jeho životní i pracovní partner. V roce 1975 spolu založili módní dům Giorgio Armani, přičemž první kapitál získali prodejem Armaniho osobního auta Volkswagen Beetle.
Od samého začátku Armani zaujal odlehčeným pojetím pánských sak, která uvolnila siluetu a nahradila tuhé výztuhy lehkostí a přirozeností. Na jeho první přehlídce oficiální dámské kolekce z roku 1976 se modelky na konci spontánně roztančily na hudbu, již z gramofonu pouštěl Galeotti. Už tehdy byl Armani známý díky svým koženým bundám a jeho dámské modely budily okamžitý zájem médií.
Do mezinárodního povědomí vstoupil v roce 1978, kdy herečka Diane Keaton převzala zlatou sošku Oscara oblečená v saku, které navrhl. Následoval film American Gigolo s Richardem Gerem, který z Armaniho obleků udělal symbol moderní mužnosti.
Grace Jones pak zazářila v Armaniho modelu na obálce alba Nightclubbing a jeho estetika se stala charakteristickým prvkem seriálu Miami Vice. V roce 1982 se objevil na obálce časopisu Time, pouhých sedm let poté, co začal podnikat.
