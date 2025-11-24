Prostory historické budovy v centru Prahy nabídnou dvě patra švédského designu. Dubové dřevo, dostatek světla a zeleně vytvářejí v prodejně klidnou atmosféru, která podtrhuje minimalismus, s nímž je značka spojena. Návštěvníci si zde mohou vybírat z nadčasového oblečení, doplňků na sebe i do bytu, ale i přírodní péče o tělo. V přízemí si dokonce vychutnají kávu a sezonní nápoje v Arket Café pod vedením šéfkuchaře Martina Berga.
Arket vznikl s jasnou ambicí dělat věci jednoduše, funkčně a univerzálně. Žádné slepé následování mikrotrendů zde nenajdete. Místo toho nabízí nadčasové a jednoduché oblečení a doplňky, které slouží jako základ šatníku, což je dnes v retailu téměř radikální přístup. Skandinávský modernismus, ze kterého značka vychází, definoval už v roce 1919 historik Gregor Paulsson sloganem „Krásnější každodenní předměty“. Arket toto prohlášení překládá do současnosti pomocí čistých linií, nadčasových a tlumených barev, jako je šedá, béžová či tmavě modrá.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.