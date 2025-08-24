Současná debata o recesi podnícena kombinací geopolitických nejistot, inflace a technologických otřesů, které ovlivňují globální ekonomiku, se promítá do chování spotřebitelů a právě zde vzniká prostor pro teorie, že móda je jedním z vizuálních indikátorů ekonomických cyklů. Móda může fungovat jako symbol, i když je spíše kulturní interpretací než přesnými ekonomickými ukazateli.
Večírek, ale byznys casual
Do klubů se vracejí blejzry, peplum siluety či kalhotové kostýmy. Lidé investují do univerzálních kousků, které využijí v práci i ve volném čase. Tento posun lze chápat jako snahu o racionalizaci výdajů a hledání praktičnosti, ale odráží opatrnost i měnící se životní styl. Teorie, podle níž jde o indikátor recese, se opírá módní trendy z let 2008–2012, kdy po velké ekonomické krizi začali lidé nosit na večírky kousky, které se z dnešního pohledu hodí spíše do kanceláře.Dalším projevem může být odklon od pestrých barev. Neutrální tóny, prodloužené délky a minimalistické siluety symbolizují stabilitu a nadčasovost. I barva roku 2025 od Pantone je Mocha Mousse, tedy světlý odstín kávově hnědá. Teorie barevného barometru tvrdí, že tlumené barvy zrcadlí konzervativnější náladu společnosti. Návrat minimalismu může být ale cyklickým módním trendem, nikoli výhradně ekonomickým indikátorem.
