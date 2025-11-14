Příběh plný třpytu a lesku začíná na severu Čech v Jiřetíně pod Bukovou, kde se na konci října léta Páně 1862 narodil chlapec Daniel. Když o pět let později uzavírá jeho matka Helena sňatek s Antonem, rytcem zlata ze Smržovky, získává malý Daniel příjmení Swarovski, které později proslaví po celém světě. Život zavedl vyučeného pasíře – uměleckého skláře – do Prahy, Paříže, Vídně a konečně do tyrolské vesnice Wattens, kde díky energii z alpské řeky Inn nalezl optimální podmínky pro založení brusičství a výrobny křišťálového skla.

Zbývá vám ještě 90 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se