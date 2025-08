Donedávna patřily šperky, obrazy či vína mezi klasické sběratelské akvizice, ukazuje se ale, že i móda má na aukcích své čestné místo. Odborníci z aukčních síní upozorňují, že ceny ikonických kousků rostly za poslední dekádu stabilně o dvouciferná procenta. Ačkoli se může zdát absurdní nabídnout za dvojici střevíců více než za vilu u Středozemního moře, právě emoce spojené s módou dělají z těchto artefaktů jedny z nejlukrativnějších položek sběratelského světa.

Mezi rekordmany v dražbě módních kousků patří jednoznačně kabelky. Právě původní birkinka, vyrobená speciálně pro herečku Jane Birkin, za deset milionů dolarů překonala svojí cenou i modely posázené diamanty, jako je například Sac Bijou Birkin či Himalaya Kelly. V dražbách jsou ale populární i kabelky z limitovaných kolekcí jako například Louis Vuitton Millionaire Speedy od Pharrella Williamse nebo Chaine d’Ancre Bag od Hermès, jejichž cena se pohybuje ve statisícových částkách.

Rostoucí ceny se netýkají jen doplňků. Na dražbách se mezi oblíbené položky řadí také historické filmové kostýmy i looky spojené s ikonami popkultury. V roce 2024 se na aukci Fair Warning prodaly legendární kovové minišaty Paco Rabanne z roku 1967 za více než sto dvanáct tisíc dolarů. O dva roky později se černé šaty značky Givenchy, které herečka Audrey Hepburn nosila ve filmu Snídaně u Tiffanyho, vydražily v aukci Christie's za osm set tisíc dolarů, což je sedmkrát více, než byla jejich odhadovaná cena.

Další ikonický look, jejž vynesla princezna Diana v Bílém domě, kde vznikla fotografie, jak tančí s hercem Johnem Travoltou, byl v roce 2019 vydražen za dvě stě devadesát tisíc dolarů. Zakoupila je organizace The Historical Royal Palaces.

Průsvitné šaty od Jeana Louise, jež oděla Marilyn Monroe v roce 1962 při příležitosti narozeninové oslavy Johna F. Kennedyho, se prodaly za neuvěřitelných sto dva milionů korun. Zakoupilo je muzeum Ripley's Believe It or Not. V roce 2022 je Kim Kardashian vynesla na Met Gala, což později vzbudilo poměrně velký rozruch, kvůli poškození jednoho z nejslavnějších modelů minulého století.

Ve světě sportovní módy nenese žádný kus oblečení větší hodnotu než dres basketbalisty Michaela Jordana z prvního finálového zápasu NBA z roku 1998. Prodaný za deset milionů dolarů se stal nejdražším kusem sportovního oblečení, jaký byl kdy vydražen. Tento ikonický dres Chicago Bulls, který Jordan nosil během svého posledního mistrovského tažení, sesadil z pomyslného aukčního trůnu i legendární dres Diega Maradony.

Nejdražší časomírou historie se v roce 2019 staly hodinky Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300A-010, když v aukci padla částka 31,19 milionu dolarů, což jen dokazuje, že prestiž a komplikované řemeslo se dají zúročit podobně dobře jako obraz.

Slavné jsou i střevíce herečky Judy Garland z filmu Čaroděj ze země Oz, jejichž rubínově červené třpytky vynesly 32,5 milionu dolarů.

Vyšplhat hodně vysoko dokáže i hodnota designového nábytku. Takzvaně Badmintonový kabinet je monumentální kus z osmnáctého století, který dvakrát překonal rekord nejdražšího kusu nábytku, jaký byl kdy prodán. V roce 2004 jej vydražili za rekordních 36,7 milionu dolarů.

Ikonické křeslo Dragon’s Chair od Eileen Gray se prodalo za 27,8 milionu dolarů, zatímco florentská skříňka Pietra Dura s bronzovými sochami dosáhla částky 24,3 milionu dolarů. Wooton Desk neboli král psacích stolů změnil majitele za 12,1 milionu dolarů, Antique Secretary Desk za 11,4 milionu a cena páru čínských křesel Huanghuali se vyšplhala na 9,6 milionu dolarů.

Na tuto tradici dnes navazuje také současný designový nábytek, který se v ateliérech tvoří na zakázku. Studiové značky jako italská Materia Collection pracují s ruční marketérií, exotickými dřevinami, minerálními intarziemi nebo dokonce dvacetičtyřkarátovým zlatem, aby vytvořily kusy, které přemění okolní prostor a stanou se moderním dědictvím svých majitelů. V éře sériové výroby představuje designový nábytek, ať už jde o stůl nebo postel, návrat ke kvalitním materiálům, půvabu detailu a touze vlastnit něco jedinečného, co v průběhu času získává na hodnotě.