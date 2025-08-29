Burácení motorů v Mostě
Pokud vás láká rychlost, zvuk motorů a atmosféra závodního okruhu, zamiřte do Mostu. Na tamním autodromu se koná tradiční Czech Truck Prix, který letos přinese ještě bohatší program než v minulých letech. Od pátku do neděle se tu představí závody tahačů, NASCAR Euro Series, automobilové závody historických vozů Triumph Competition & British GT a Super Sixties i doprovodné výstavy. Na start se navíc postaví i Martin Macík, dvojnásobný vítěz Dakaru, takže se můžete těšit na pořádnou show.
Sedm vrcholů, jedna výzva
Jestliže vás láká spíše příroda, vyrazte do Beskyd. Beskydská sedmička je legendární dálkový horský závod, který prověří vaši kondici i odhodlání. Trasa startuje už v pátek v jedenáct večer v Třinci a končí ve Frenštátě pod Radhoštěm. Letos čeká účastníky 100,5 km dlouhá cesta s převýšením 5 500 metrů vedoucí přes sedm beskydských vrcholů. Pokud za sebou nemáte dlouhé měsíce tréninku, raději si najděte místo na tribuně. Adrenalinem prorůstající atmosféra vás naprosto pohltí.
Prosecco s výhledem na Prahu
Zahrady historické Villy Richter v sobotu zaplní stánky s výběrovými bublinkami. Na Prosseco Festu budete kromě klasických odrůd moct ochutnat druhy z regionu Veneto a italské delikatesy. Zážitkem je ale navštívení Villy samotné, která navíc nabízí jeden z nejhezčích výhledů na Prahu. Tato klasicistní budova z roku 1832 patří mezi nejvýznamnější vilové stavby Prahy a leží přímo u Svatováclavské vinice řadící se k nejstarším vinohradům v Čechách. Její kořeny sahají až do desátého století, kdy tu podle legendy sázel vinnou révu sám kníže Václav. Dnes je osázena červenými i bílými odrůdami jako Ryzlink rýnský a Rulandské modré, které doplňuje třicet pět dalších odrůd podél pergolové cesty.
Hudba, film a velké emoce
Máte rádi filmovou hudbu? Pak zamiřte do Poděbrad na Soundtrack Festival. Letošní ročník nabídne například Tarantino Concert s ikonickými skladbami z filmů Pulp Fiction či Kill Bill, orchestrální poctu Mekymu Žbirkovi, audiovizuální show Le Magnifique 2 od Ondřeje Brzobohatého i speciální projekci filmu Bratři s živým orchestrem. Pokud byste se na film raději podívali, zajděte do kina na komediální snímek Roseovi, remake filmu Válka Roseových z roku 1989. Hrají v ní Benedict Cumberbatch a Olivia Colman jako pár, jehož zdánlivě dokonalý život se hroutí pod tíhou profesních nezdarů. Postupem času mezi nimi roste rivalita, která eskaluje nejen v destrukci jejich vzájemného vztahu, ale i domova, který tak pečlivě vybudovali.
Maso a Zelenina
Přemýšlíte kam na letní oběd nebo romantickou večeři? Nová restaurace Mazel na pražských Vinohradech vsází na základní suroviny – maso a zeleninu. V menu najdete třeba belgický tatarák z vyzrálého hovězího, doplněný hranolky, umami majonézou, kapary a žloutkem. Hlavní chody jako kuřecí prso s jus z estragonu, pečenou polentou a parmazánovým krémem, nebo vepřová kotleta grilovaná na ohni s omáčkou z jablečného cideru, máslovými brambůrkami a šťavnatou sluďkou hrášku doplněná škvarky přilákají každou gastronomii milující duši. Na své si přijdou i vegetariáni, které potěší třeba smažený řízek z květáku s karamelizovaným květákovým pyré a „umami“ majonézou, nebo Rigatoni s bylinkovým pestem, burratou a pistáciemi.
