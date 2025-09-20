Ilustrace a komiks
Pražskou Holešovickou tržnici od 19. do 28. září zaplaví barvy autorských ilustrací a komiksu. Tématem letošního ročníku festivalu LUSTR je citlivost jako protiváha dnešní uspěchané doby. Navštivte výstavy, komentované prohlídky i unikátní masterclass s Ramanem Djafarim, berlínským tvůrcem, který má na kontě spolupráce s Eltonem Johnem, Coldplay nebo časopisem The New Yorker. Nechybí ani rodinný program, třeba divadelní čtení a výtvarný workshop Lážoplážo, kde se fantazii meze nekladou.
Pro milovníky knih
Zámek Troja o víkendu přivítá pátý ročník veletrhu GHMP Art Book Fair, který se stal svátkem umělecké literatury a knižního designu. Vystaví tu více než stovka českých i zahraničních vydavatelů a autorů, kteří představí autorské knihy, fanziny i publikace o umění. Tématem letošního ročníku je obsah versus forma. Program doplní workshopy, během nichž návštěvníci spoluvytvoří obří leporelo. Vstup na akci je zdarma a naším tipem je nedaleká kavárna a bistro Karel, kam můžete zajít na něco dobrého nebo třeba na skleničku.
Pokud upřednostňujete ponořit se do prostředí fikce, pořiďte si novou knihu od spisovatele Dana Browna Tajemství všech tajemství. Děj se tentokrát odehrává v České republice a Praha hraje v příběhu klíčovou roli. Pokud jste hltali Šifru mistra Leonarda nebo Inferno, neměla by tato novinka chybět na vašem podzimním čtecím seznamu.
Víno, burčák, hudba
Slovo vinobraní je prakticky synonymem jižní Moravy, ale tento víkend na něj můžete zajet i do Mělníka. Historické centrum města ožije stánky s burčákem, gastronomickými specialitami i hudebním programem. Mezi vystupujícími se kromě festivalových klasiků jako je skupina Chinaski nebo Kryštof, objeví i mladé tváře populární hudby Sofian Medjmedj a Calin. Vrcholem bude tradiční průvod Karla IV. s družinou, který připomene vinařskou historii města. Z Prahy to máte kousek a atmosféra vinobraní za výlet rozhodně stojí.
