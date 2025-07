Přemýšlíte, co budete dělat o zamračeném prázdninovém víkendu? Připravili jsme pro vás výběr tipů, které zlepší každou šedivou sobotu. Vydejte se za uměním do Humpolce nebo si poslechněte ikony hudebního průmyslu v Ostravě. Pokud raději zůstanete doma, máme pro vás skvělý tip na hudbu do sluchátek. Jestliže dostanete chuť přeci jen se vydat ven a dát si třeba něco dobrého, na pražské Letné najdete podnik, který vás přenese do srdce Kodaně.

Rafani v 8smičce, Humpolec Skupina Rafani ve své výstavě Všichni mají nárok na všechno, která probíhá v zóně pro umění 8smička v Humpolci, představuje svoji vizi světa bez bolesti, a zároveň bez opravdovosti. Kritický pohled na společnost, technologie a touhu po tom mít víc se tu mísí s výtvarným jazykem, který nechává prostor i pro ironii a zneklidňující úsměv. Představte si svět, kde jsou všechny touhy a potřeby uspokojeny, kde je všechno blízko, lidstvo zapomnělo na utrpení způsobená historickými pokusy o nastolení různých režimů. Rafani si zde pohrávají s ideou, zda by takový svět mohl fungovat a nebyl spíše nudný a neudržitelný. V sobotu 19. července navíc proběhne komentovaná prohlídka přímo s členy kolektivu. Colours of Ostrava, 16.7.-19.7. 2025 Festival Colours of Ostrava v areálu Dolních Vítkovic je každoroční kulturní zážitek, na nějž se sjíždí návštěvníci i z okolních zemí. Vedle hudebních headlinerů jako Sting, Iggy Pop, Snow Patrol nebo The Chainsmokers nabídne i diskuzní fórum Meltingpot, kde se prolínají témata vědy, společnosti a umění. Industriální kulisa bývalých hutí dodává festivalu atmosféru, jakou jinde nezažijete. Album SWAG, Justin Bieber Z hudebního světa stojí za také zmínku nové album SWAG od Justina Biebera, jež nečekaně vydal minulý týden. Jeho oznámení přišlo jen pár hodin před publikováním, a to prostřednictvím obřích billboardů v amerických metropolích. Zpěvák se vrací k R&B, míchá lo-fi, syntetiku i emocionální zpovědi. Album je syrové a osobní, zároveň produkčně precizní. Jde o takovou uměleckou introspekci i výpověď o vztazích, víře a společenském tlaku. Moe, Veverkova 8, Praha Pokud zůstanete v Praze a hledáte prostor pro inspirativní brunch nebo odpolední víno, zamiřte do Moe na Letné. Multifunkční bistro v sobě kombinuje kavárnu, studio a malou restauraci. Proměnlivá nabídka podle sezony a prostoru pro kulinární experimenty z něj dělá jeden z nejzajímavějších nových gastronomických bodů Prahy. Inspirací se majitelce stala gastronomická scéna v Kodani či Berlíně. Minimalistická estetika společně s výbornou kávou či vínem vás vtáhnou do víkendové pohody. #HotSpots: Kam v Ostravě na kávu, brunch nebo večeři? Tohle jsou naše tipy, které můžete během hudebního festivalu vyzkoušet 16. 7. 2025 ▪ 3 min. čtení Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách. Tento článek máte je zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení . Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč. Veškerý obsah HN.cz

