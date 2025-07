Kam vyrazit o víkendu? Tady jsou naše redakční tipy: Zajděte do DOX na sugestivní výstavu Davida Lynche, která vám přiblíží jeho výtvarnou stránku. V galerii The Design se nechte vtáhnout do poetické meditace nad krajinou. Pokud dáváte přednost filmu, Brad Pitt se vrací do kin a rovnou za volant formule v novém snímku F1, anebo vyrazte do Karlových Varů, kde právě začíná 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Milujete elektronickou hudbu? Určitě zajeďte do Ostravy, kterou právě roztančil festival Beats for Love.

David Lynch: Up in Flames, DOX Výstava Up in Flames představuje méně známou, ale o to intenzivnější polohu režiséra Davida Lynche jako výtvarníka a malíře. Hlavním tématem výstavy se stal oheň, který prostupuje Lynchovou výtvarnou tvorbu. K prohlédnutí jsou jeho fotografie, grafiky, kresby i krátká animovaná díla. Expozice je jediným projektem, jež se po jeho smrti letos v lednu v tomto roce uskuteční.

