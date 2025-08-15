Akrobatická podívaná
V Letenských sadech odstartoval festival Letní Letná. Mezinárodní přehlídka nového cirkusu a divadla nabídne od 13. do 31. srpna to nejlepší z české i světové scény, od pohádkových Divokých hus od FysioART pro děti přes humorné a životem inspirované Od vedle! Michaely Staré až po velkolepé zahraniční inscenace, jako jsou kanadští The 7 Fingers nebo francouzské duo Max & Maurice s interaktivní večeří uprostřed cirkusu. Festival spojuje akrobacii, tanec, loutky, hudbu a ohnivou show. Navíc se můžete těšit na workshopy, dílny a doprovodný program po celý den.
Mezi dvěma muži
Hledáte úkryt před horkem? Schovejte se do kina. Nový snímek Dokonalá shoda od Celine Song přivezla už na začátku července do Karlových Varů jeho hlavní představitelka, herečka Dakota Johnson. Od tohoto týdne jej hrají i česká kina. Příběh sleduje Lucy, talentovanou a elegantní dohazovačku z Manhattanu, která se ocitá v nezvyklé situaci. Rozhoduje se mezi dvěma muži, přičemž každý je úplně jiný.
Na jedné straně je Harry ztvárněný Pedrem Pascalem, bohatý a sofistikovaný manažer, který působí jako dokonale elegantní a záhadný gentleman, a na druhé bývalý přítel John (Chris Evans), trochu ztracený, mladší, bez prostředků, ale s neodbytným šarmem. Film se vyhýbá klasickým klišé lásky a soupeření, místo toho nabízí jemný, vtipný, a přitom přemýšlivý pohled na moderní vztahy, materialismus a romantické ideály. Stylové Manhattan kulisy, decentní humor a citlivé portréty postav vytvářejí ideální atmosféru pro pohodový víkendový večer.
