Praha
Hemingway Bar Prague je považován za ikonickou instituci pražského barového světa. Za šestnáct let si navíc vybudoval i mezinárodní reputaci. Dvakrát se umístil v žebříčku The World’s 50 Best Bars. Letos se přestěhoval do historické Opatovické ulice. Interiér navržený studiem Storytelling Architects zachovává jeho klasickou atmosféru. Nabídka nově zahrnuje luxusní barová jídla od šéfkuchaře Tomáše Kuchyňky. Koktejlové menu završují bestsellery jako Becher Butter Sour nebo Hemingway’s New Fashioned, doplněné o kreativní twisty, mezi něž patří Negroni s jahodovým marshmallow inspirované Hemingwayovým životem.
V nenápadné uličce na Starém Městě najdete stylový, moderní a zároveň neformální Beyond the Bar. Podnik se chlubí precizními drinky, při návštěvě však oceníte i příjemné prostředí, přátelský přístup barmanů a drobné detaily, jako je neustálé doplňování malých snacků. Jestliže hledáte něco speciálního, určitě si z místní nabídky vyberete. Zkuste třeba Red velvet s miso mlékem, Sticky situation inspirovaný filipínským dezertem nebo drink Spicy Señorita s ginem a koriandrem.
Brno
Brno se stalo jedním z center české gastronomie a místní bary rychle dohánějí ty pražské. Element je podnik, který v elegantním interiéru spojuje restauraci s koktejlovým barem. Začněte zde večer degustačním menu a postupně se projezte až k signature drinkům, které připravuje barmanský šampion Jan Liška. Vyzkoušejte osvěžující Tanqueray gin infuzovaný bazalkou nebo si místo dezertu objednejte drink se sorbetem z černého rybízu. Nápoje mají autorský rukopis a stejně jako pokrmy kombinují preciznost s hravou nápaditostí. Útulný tmavý interiér navíc nabízí intimní atmosféru ideální pro večer ve dvou.
Jen o kousek dál se nachází Whiskáč – podnik s naprosto odlišnou energií. Už samotný název napovídá, že hlavní roli tu hraje whisky v desítkách variant, od známých značek po vzácné lahve z malých palíren. K tomu se přidávají piva a koktejly, které dokážou oslovit i ty, kdo s whisky teprve začínají. V Brně jsou navíc rovnou dva Whiskáče, jeden na Jakubském náměstí a druhý na ulici Gorkého. Oba mají skvělou nabídku drinků a přívětivý interiér, který přímo vybízí sednout si na skleničku s přáteli.
Ostrava
Ostravský Marvin’s, který se nachází přímo na vyhlášené ulici Stodolní, je přes den klidnou kavárnou, která se večer promění v živý koktejlový podnik. Nabízí originální drinky, domácí limonády i výběrové destiláty. Pod kreativními názvy, jako je Svět podle Marvina no. 6, Lexikon kouzel nebo Opium se skrývají pečlivě promyšlené chutě, za kterými se budete chtít vracet. Vzhledem k tomu, že zde mají otevřeno už od čtyř odpoledne, můžete začít u odpolední kávy a skončit dlouho po půlnoci s koktejlem v ruce.
