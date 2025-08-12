Náhodná setkání

Snad největší ohlas (nejen) na sociálních se rozpoutal kolem výstavy Céleste Boursier-Mougenot v budově bývalé burzy obilí Bourse de Commerce. Umělec proměnil osmnáctimetrový bazén v centrální kruhové části galerii v až meditační místo intimní atmosférou. Zvuk nesoucí se po vodní ploše s pohybem bílých porcelánových misek dodává instalaci pojmenované Clinamen zvukomalebný rozměr. Náhodná setkání na vodě dávají vzniknout novým příběhům a situacím, tak jako se podle principů Epikurejské fyziky atomy různých tvarů, velikostí a síly neustále pohybují a vytvářejí různé světy.

The Bourse de Commerce, 2 rue de Viarmes, 75001 Paris

Do: 21. září 2025

 

Mistr Hockney

Obrovská retrospektiva Davida Hockneyho se čtyřmi stovkami děl za 70 let jeho tvorby zaplnila prostory Fondation Louis Vuitton. Malby, kresby ale i digitální umění představuje jedinečný smysl britského umělce pro vnímání světla a prostoru. Výstava Hockney 25 nesmí na vašem seznamu chybět!

Fondation Louis Vuitton, Bois de Boulogne - 8 avenue du Mahatma Gandhi - 75116 Paris

Do: 31. srpna 2025

David Hockney 25, Paříž

 

Zbývá vám ještě 40 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se