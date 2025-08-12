Náhodná setkání
Snad největší ohlas (nejen) na sociálních se rozpoutal kolem výstavy Céleste Boursier-Mougenot v budově bývalé burzy obilí Bourse de Commerce. Umělec proměnil osmnáctimetrový bazén v centrální kruhové části galerii v až meditační místo intimní atmosférou. Zvuk nesoucí se po vodní ploše s pohybem bílých porcelánových misek dodává instalaci pojmenované Clinamen zvukomalebný rozměr. Náhodná setkání na vodě dávají vzniknout novým příběhům a situacím, tak jako se podle principů Epikurejské fyziky atomy různých tvarů, velikostí a síly neustále pohybují a vytvářejí různé světy.
The Bourse de Commerce, 2 rue de Viarmes, 75001 Paris
Do: 21. září 2025
Mistr Hockney
Obrovská retrospektiva Davida Hockneyho se čtyřmi stovkami děl za 70 let jeho tvorby zaplnila prostory Fondation Louis Vuitton. Malby, kresby ale i digitální umění představuje jedinečný smysl britského umělce pro vnímání světla a prostoru. Výstava Hockney 25 nesmí na vašem seznamu chybět!
Fondation Louis Vuitton, Bois de Boulogne - 8 avenue du Mahatma Gandhi - 75116 Paris
Do: 31. srpna 2025
David Hockney 25, Paříž
