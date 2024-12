Do nadačního světa jsem přišel skoro na den přesně před deseti lety. Když se ohlédnu zpět, je fascinující, jakou proměnou filantropie a neziskový svět za tu dekádu prošly.

Listopad 2014. Nadace Via sídlí v rozpadající se budově poblíž Pražského hradu. Uvnitř je zima a temno. Do rozpočtu významně přispívají američtí donoři. Je těžké najít v Česku větší dárce, a ani je neumíme správně oslovit. Schůzky s nimi jsou občas trochu rozpačité, a to z obou stran. Šokuje nás, že přes online nástroj Darujme.cz Češi od začátku roku darovali 10 milionů korun.

Zbývá vám ještě 90 % článku