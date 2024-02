Kolotoč s pánskými módními shows se tradičně hned na začátku roku rozeběhl v Miláně. Giorgio Armani přehlídkou The Look ukázal, že mužská móda se nemusí měnit každého půl roku, ale přesto svými modely změnil look značky. Klasické košile nahradily hedvábné blůzky. Takzvaný fitted střih vystřídala oversized saka a místo kravat budou letošnímu podzimu, alespoň podle Armaniho, dominovat sametové vázanky. Šedé a jemně kostkované obleky se zase hodí ke každé příležitosti.

Pro ty, co chtějí se svým business vzhledem trochu experimentovat jsou v kolekci semišové komplety. Jinak typicky jednoduchou paletu barev doplnily roláky v pastelově modré a růžové. Elegance se od pracovního vzhledu dostala až do volnočasových aktivit. Ke kompletu na snowboard či lyže nechybí pleteniny na zahřátí, tentokrát v tmavě modré. Na přehlídku, kterou Giorgio uspořádal ve svém domě, celou dobu dohlíželo jeho modré oko z velké projekce, což nejen že korespondovalo s koncepcí večera, ale zároveň odkazovalo na jeho dozor nad chodem značky.

Druhá přehlídka nového kreativního ředitele pánského oblečení Sabata De Sarna pro Gucci potvrdila, že v dekadenci, kterou oplýval jeho předchůdce pokračovat nebude. Hned první model byl ten stejný, který ukázal v září při své premiéře. Kromě genderu, vyměnil kraťasy za dlouhé kalhoty a boty na platformě za ikonické Gucci mokasíny. Kolekce se nesla v duchu minimalismu, alespoň oproti tomu, na co jsme u tohoto módního domu byli poslední roky zvyklí. Monochromatické looky v typicky podzimních barvách, kožené kabáty i logem poseté komplety a tašky střídaly kamínky osázené kalhoty a obleky atypických střihů. Mezi doplňky zařadil De Sarno něco mezi kravatou a šátkem s řetízkem na zapínání kolem krku a ikonické mokasíny v různých podobách od leskle černých přes logem označkovaných až po ty osázené kovovými peckami. Ďábel je v detailech a De Sarno to ví. Mezi ty nejzajímavější patří nový druh stínovaní na monogramu značky.

Černá je nová černá, nebo alespoň tak to pro letošek vidí Dolce&Gabanna. Precizní krejčovina stojící na tradici italských módních domů. Jedině tak by se dala popsat letošní podzimní pánská kolekce, za kterou stojí dvojice návrhářů známých svým důrazem na italské kořeny. Saténové mašle, upnuté vestičky, dlouhé lesklé kabáty s důrazem na pas, ale i oversized střihy, a to vše v černé barvě. Sofistikovanost na té nejvyšší úrovni. Kolekci osvěžilo i pár „barevných“ modelů, jako byl světle šedý oblek, leopardí vzor na košili, karamelový kabát, komplet ze světlého denimu a pár obleků v bílé barvě. Z pompézních vázanek, košil s hlubokými výstřihy a flitrovaných sak zase vyznívá, že i při naprosté eleganci je důležité nezapomínat na hravost.

„Kolekce je kolekce,“ řekla Silvia Venturini Fendi, když se jí ptali, jestli jí vadí kritika směřující k ženám návrhářkám, které se soustředí na pánské oblečení. Jako součást rodiny, která stejnojmenný dům před sto lety založila, cítí určitý tlak na úspěch. Může si ale oddechnout, protože její nejnovější pánská kolekce inspirovaná britským venkovem sklidila obrovský úspěch. Najdete v ní různé odstíny přírodních tónů, jako je zelená, hnědá a vínová. Návrhářka se nebojí ani sukní vycházejících z kiltů a rybářských gumáků, které přetváří do polo kozaček. Kostkované vzory doplňují chlupaté kabáty. Rybářské kloboučky střídají vlněné čepice a nechybí ani užití manšestru. Taková Británie po italsku, dalo by se říct.

Home office nebo nature office? Diváci Prada show byli svědky propojení kancelářského vzhledu s tím, po čem všichni touží, tedy po doteku přírody. Alespoň tak vysvětlují místa k sezení, vyvýšenou skleněnou platformu, pod níž byla živá louka s potůčkem, Raf Simons a Muciia Prada, kteří měli tuto podívanou na starost. Jestli Armani řekl kravatám ne, tak Prada řekla ano, beru. Košile, saka všech velikostí i barev se staly hlavními kousky této kolekce. Doplnily je obří vzorované opasky, které vynikly na pestrobarevných svršcích. Zimní náladu tvořily vlněné svetry a balaklavy, ale i kožené kabátky s kožíškem. Show uzavřely perfektně střižené šedé obleky, jak jinak než s kravatou.

Velká očekávání od druhé přehlídky kreativního ředitele pro Louis Vuitton Pharella Williamse měli nejen milovníci módy. Producent a zpěvák přišel s jasnou vizí - představit americkou kulturu na francouzské půdě. Začal od toho nejvíce amerického, tedy od kovbojů ze západu. Chtěl poukázat na to, že i když jsme z filmů zvyklí spíše na kovboje bílé pleti, skutečnost je jiná. Show uctila původní americké obyvatele nejen modely, ale i hudbou, na níž se podílela skupina Native Voices of Resistance. Kovbojské prvky v podobě klobouků, vyšívaných kabátů nebo bot, které se staly hitem již v minulém roce doplnil charakteristickými taškami s LV monogramem, kalhotovou sukní i zapojením denimu. Hlavní barvou detailů se stala tyrkysová, která na převážně hnědých kouscích jasně zářila. Motivy divokého západu ztvárnily výšivky na oblecích, košilích i doplňcích. Kolekce překvapila i novodobým pojetím ikonického stylu. Oversized džíny ve spojení s kšiltovkou nebo koženou bundou podšitou kožichem evokovaly vzhled moderního kovboje. Za zmínku určitě stojí i červený kožený look s modrými a žlutými logy značky a široký výběr zavazadel.

V duchu kancelářského byznys vzhledu se nesla i přehlídka značky Valentino. Návrhář Pierpaolo Piccioli se rozhodl zjemnit oblek, který pokládá za velmi maskulinní a často patriarchální. Celočerné looky ozvláštnil barevnými doplňky a saka nahradil mikinami s kapucí. Kravata jakožto hlavní prvek jeho posledních několika kolekcí také nechyběla. Jemnost se projevila i na zaoblených taškách a křiklavě barevných rolácích, které vyčnívaly z pod košilí. Pokud hledáte klasický oblek, tato kolekce není pro vás. Je libo pohodlný a zároveň elegantní outfit z měkčích materiálů? Těch je tu kolem padesáti.

Kolekce Kima Jonese pro Dior měla velmi osobní rovinu. Inspirací se mu totiž stal baletní tanečník Rudolf Nurejev, s nímž spolupracoval jeho strýc Colin Jones. Kim se rozhodl ukázat tanečníka ve dvou rolích – na jevišti a mimo něj, což dokázal prostřednictvím kombinace couture a ready-to-wear stylu. Díky tomuto přístupu tak vznikly například boty inspirované baletní obuví nebo ručně vyšívaná kimona, ve kterých měl Nureyev velkou zálibu. Z principů vysoké krejčoviny zase vycházely průhledné halenky vyšívané jemnými třpytivými vzory a diamantový pásek dělící denimový komplet. Hudba Sergeje Prokofjeva z baletu Romeo a Julie, ve kterém Nurejev tančil, byla pro tuto přehlídku speciálně revidována skladatelem Maxem Richterem.

Loewe je značka, jejíž popularita za poslední dva roky prudce stoupla, především díky celebritám. Jonathan Anderson znovu ukázal, že je na správném místě, když ve své nové pánské kolekci pro letošní podzim a zimu spojil umění s krejčovinou. Richard Hawkins, jehož obrazy sloužily nejen jako kulisy, ale dokonce se staly součástí oděvů, je americkým umělcem a učitelem malby na kalifornské univerzitě. Vize pro výsledné modely pocházela z tzv. algoritmu maskulinity. Anderson vysvětlil, že podle něj neustále žijeme na sociálních sítích, kterým nelze uniknout. On se o to pokusil pomocí nabourávání stereotypů. Sami můžete posoudit, zda se mu to povedlo. Vršek bez spodku a kabát bez košile. Nadměrné cargo kalhoty, pleteniny se vzory Hawkinsových děl nebo ponožky přecházející do kalhot. Takže punčocháče? Ne! Podle Andersona je to trik, jak vtipně obejít onu maskulinitu, která na nás křičí z obrazovek. Kožený overal a obří rozevláté mašle u košil zase nasvědčují, že hranice mezi typicky ženskými a mužskými prvky už neexistuje. Ani v této kolekci nechyběly sukně.

Mens Fashion week FW24

