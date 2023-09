První den odstartovala přehlídka návrháře Jakuba Polanky, která kromě skvělých modelů zaujala netradiční choreografií – modely posílal na molo po skupinkách. Každá z nich měla vlastní reproduktor s odlišnou hudbou. Po chvíli chození se hlouček vždy zastavil a diváci si tak mohli pořádně prohlédnout jednotlivé looky. Typická modrá barva v podobě denimů, atypické střihy, oversized kabátky. To vše doplněné velkými koženými náramky. Přes určitý řízený chaos způsobený originální scénografií bylo závěrečné vyhlašování jmen osvěžující de-anonymizací účinkujících.

Sobotní večer byl ve znamení oslav. Full Time Diva Vanda Janda měla narozeniny a diváky pozvala na velkolepou oslavu. Obří prostřený stůl, po němž se procházely modelky, soundtrack, který reflektoval náladu kolekce nebo růžový kelímek s bonbony marshmallow na všech sedadlech skvěle doplňovaly celou show. Pokud znáte návrhářčinu tvorbu, víte, co od ní čekat. Tvíd, ruční výšivky a kraťoučké nařasené sukně jsou neodmyslitelnou součástí Vandiných kolekcí. Ani letos nezklamala, když na molo poslala dvacet sedm div v růžových parukách. Ostatně růžová, černá, bílá a trochu modré jsou jejím rukopisem. Nechyběly ani průhledné krajkové šaty s lemem peříček a černé rukavičky s mašlemi. V závěru nám návrhářka předvedla svatební šaty podle Vandy – růžové mini s dlouhým závojem s drobnými plastickými květinkami.

Třetí den pražského fashion weeku se nesl ve stylu mladého talentu. Odpolední blok otevřela přehlídka Jana Smejkala, vítěze letošního ročníku soutěže Van Graaf Junior Talent. Kolekce s názvem STABILITY? I don´t know her… měla podle Jana ukazovat utopický korporátní svět fiktivní společnosti JS Corporate, jehož CEO je návrhářova drag persona Janny Jill. Podobně, jako na jaře sáhnul Smejkal i teď do jemu dobře známého světa ballroomu. Výběr modelů a modelek této kultury byl opět skvělou volbou. Z obyčejné přehlídky se tak stala fashion show, kde její účinkující ztvárňovali archetypy korporátního světa.

Návštěvníci tak mohli spatřit mimo jiné nestíhající stážistku, která přiběhla do práce v obří kravatě a na kalhoty zapomněla, dychtivou asistentku rozdávající divákům kávu, ale i sebevědomého muže, jehož homeoffice look přesahuje do kanceláře v podobě pyžamových kalhot a kabátu bez trička. Batikovaný modrý look s korzetem, jemné proužky na obleku nebo třpytivá vesta byly hravou metaforou klasického kancelářského vzhledu. Show uzavřela napodobenina Janny Jill, která si k sobě svolala všechny zaměstnance a společně s návrhářem pak šli závěrečný catwalk. Obří potlesk, který pak následoval, mluví za vše.

Společně se Smejkalem se v tomto bloku předvedla i návrhářka Dominika Kozáková s kapsulovou kolekcí. K vidění byly pro ní typické ruční pleteniny v podobě čepiček, svetříků i broží na kabátech. Oproti předchozí přehlídce modely hrály barvami. Růžová nabíraná sukně s topem ve tvaru mašle či bledě modrá mikina s vyšitým zajíčkem byly zajímavým kontrastem k předchozím office lookům.

Témata jako udržitelnost, zero waste, láska nebo brojlerová kuřata ukázali studenti z katedry designu Technické univerzity v Liberci. Tradičně se předvedli i studenti z Ateliéru designu oděvu a obuvi UMPRUM, jejichž přehlídka s názvem Moje značka zakončila nejen odpolední blok třetího dne, ale i práci Liběny Rochové, která se s Ateliérem po patnácti letech loučí.

Netradiční show si letos připravil Michael Kovačik, který pro vybrané hosty přichystal prezentaci svojí nejnovější kolekce Club de Members v hotelu Andaz Prague. Dvě potemnělé místnosti osvětlené modrým světlem, hudba a modely jako pohyblivé sochy na piedestalech. Kovačik ukázal, že každá kolekce nemusí mít dvacet looků, abyste si z ní něco odnesli. Košilové šaty, korzety, ale i dekonstruované kalhoty doplňovaly flitrované čelenky. Procházka mezi sochami-modely přenesla hosty do tajemného světa, který skvěle doplňovaly prostory hotelu.

Za zmínku určitě stojí i přehlídka Denisy Dovaly, jejíž inspirací byla cesta duše. Bílá barva, vlastní potisky a éteričnost modelů přenesla diváky do návrhářčina svobodného světa. Podobně jako Smejkal si zde pohrávala s myšlenkou business kostýmků, které ale odlehčila rozevlátými liniemi a ustřiženými saky. S ženskostí a odvahou se potýkala kolekce slovenské návrhářky Lucii Kurthi. Dlouhé sukně, skládané a zavinovací vršky i květinkové jarní mini šaty ukázaly lehkost, kterou oblečení může mít.

MBPFW 2023 podzim

