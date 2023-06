Není tomu ani půl roku od chvíle, kdy návrhář a stylista Lukáš Macháček rozvázal dlouholetou spolupráci s Luxury Brand Management. Důvod byl prostý, získat prostor a hlavně tvůrčí svobodu na to dělat věci opět po svém. A vrhl se do toho po hlavě. První kolekci vypustil do světa ihned po dvou měsících intenzivní práce. „Během února a března jsme s mým týmem dokázali realizovat to, co ve mně pět let spalo,“ říká s tím, že s intenzivním pracovním obdobím poměrně rychle přišla i fyzická únava. Nikoliv však tvůrčí. Po pánské kolekci BALLROOM, která spatřila světlo světa v dubnu a drží se linky creative black tie a white tie, představil v uplynulých dnech další módní řadu PRÊT-À-PORTER, která se na rozdíl od už zmíněného seriózního BALLROOMu nese v odlehčeném „party“ duchu.

“Kdybych polevil, tak už do toho vlaku napotřetí prostě nenaskočím. Musím teď zkrátka zabrat,” vysvětluje své zběsilé tempo dnes třiatřicetiletý Macháček. V některých ohledech ale přesto plánuje zvolnit. „Dřív jsem dělal sezónní kolekce - jaro, léto, podzim, zima. Ten tlak mi ale není komfortní. Navíc si myslím si, že v Česku na to zatím není úplně klientela, tak aby se to dobře prodávalo. Proto jsme se rozhodli, že uděláme prostě jen jednu velkou show za rok.“

V obou kolekcích se přitom prolínají pro něj typické typické prvky, jako je zvýšený a korzetový pas nebo třeba rukavice. Mezi použitými materiály pak jsou pak v případě dámské kolekce PRÊT-À-PORTER satén nebo lycra. „Je to all black, je v tom sexappeal, je to asymetrický. Prostě věci, který miluju,“ vysvětluje s tím, že obě kolekce na sebe svým způsobem navazují. „Ženy chtějí jít na afterparty v něčem jiném než v galaróbě. Z tohohle důvodu vznikla i tato kolekce. Společně s BALLROOM by pak měla vyjet v karavanech směr Karlovy Vary.“

Modely jsou podle něj navzájem kombinovatelné. „A není nutný, aby to bylo pouze v tomhle duchu. Klientak si k tomu může klidně vzít i džíny nebo tenisky,“ doplňuje s tím, že věci jsou nositelné a v případě vhodného stylingu vznikne super party look. Dámská verze kolekce BALLROOM, jejíž tváří bude kurátorka celé přehlídky Eva Sýkorová Čomborová, je oproti tomu inspirovaná pouze večerními a svatebními šaty.

„Tyhle věci mě baví nejvíc a je to pro mě možnost se nějakým způsobem kreativně vyjádřit. Inspirace popelkou a dlouhými vlečkami ve mně rezonuje už od malička,” vysvětluje. Tváří pánské večerní kolekce se pak stal známý stylista Filip Vaněk. „Na tý kampani mám dva nejbližší lidi, kteří se mnou vlastně celou tu kolekci dělali a byli mi vždycky na blízku a pomáhali mi v rozhodujících momentech v rámci tvorby,“ říká Macháček s tím, že je to jeho forma poděkování.

„S Filipem jsme kdysi dávno, před deseti lety chodili. Byl přesně ten obláčkovej typ člověka ze světa módy a já jsem k tomu velice rychle přičichnul. Nutno říct, že mě naučil i spoustu věcí do života, které ve své práci používám doteď.“ Filip mu pomáhal v rámci stylingu celé kolekce. „Když jsme fotili nějaké fotky v mém oblečení pro něj na Instagram, tak jsme si s fotografem říkali „tybláho“, to by nebylo vůbec špatný přes to švihnout logo. Pojďme to zkusit. A vypadalo to tak dobře, až jsme se rozhodli udělat z toho kampaň.“

Vedle nových kolekcí navíc Lukáš stihl otevřít svůj pop-up v prostorách hotelu Almanac X Prague, který bude fungovat čtvrt roku. Hned u vchodu do hotelu jsou vystavené právě jeho nejnovější kolekce. Zároveň je místem pro setkávání se s klienty. Také proto, že nemá svůj vlastní ateliér. „Mám svoji velkou pracovnu doma. Samozřejmě ale spolupracujeme s několika krejčovskýma dílnami. Máme teď takovej hlavní prostor kousek na Vinohradech. Ale místo, kde se budu potkávat s klienty, bude teď právě v Almanacu.“

A kam se za 13 let v módním průmyslu posunul? „K naprosto reálnému přístupu k módě. Nemám představu o tom, že si ze mě všichni sednou na zadek. Mám reálnou představu a vím, jak se tvoří cenotvorba. A taky, že všechno nekončí tím, že vypustíš kolekci do světa, nafotíš fotky, uspořádáš přehlídku, zalezeš do backstage a čau. Tím to teprve začíná.“ Od té doby, co s kolegy vypustili BALLROOM se ještě nezastavili. „Je to neustálá práce. Zároveň jsem začal k móde přistupovat dost prakticky a snažím se vždycky maximálně nacítit klienta, tak aby to nebyl jen můj pohled, ale abych dokázal s těmi lidmi komunikovat a vyjít jim vstříc. Zkrátka jim necpat něco, co se případně líbí jen mně,“ vyjmenovává. A dodává, že se mnoho naučil i díky práci na Pařížské ulici. „Naučil jsem se na to dívat svýma očima a jasným byznysovým plánem. Zkrátka nelétat na obláčku.“

V módě ho prý inspiruje všechno, co se kolem něj děje. Klienty, kamarádky, filmy, časopisy, hudba. „A zároveň se v poslední době chci řídit hlavně svojí intuicí. A když mám volné pole působnosti a dělám věci pro sebe, na svou prezentaci, tak v tom chci prostě naprostou volnost a maximálně pak s některými lidmi koordinovat detaily v rámci prodejnosti. Ale ten charakter toho oděvu jde prostě vždycky ze mně. Dělám to, co mě baví.“

„Byznys by mohl šlapat trochu líp, ale chápu, že českej klient na to ještě není úplně připravenej, na ten high-service, který my se snažíme nabízet. Je to trochu boj o klienty a boj o to jim vysvětlit, co jak funguje, protože ne každej chápe rozdíl mezi Zarou, Farfetch a šitím na míru. Ale makáme 24/7 a věřím, že to bude fajn,“ uzavírá Macháček.