Pár dní před Vánoci jsme do PročNe dostali skvělé zprávy. Letošní 24. ročník European Newspaper Award zná své vítěze a lifestylový měsíčník Hospodářských novin byl porotou oceněn hned třikrát.

V konkurenci 138 novin z 22 evropských zemí a více než čtyř tisíc přihlášených projektů porotu zaujaly dvě coverstory: fotografická série Radka Kalhouse, která zdobila únorové vydání s tématem Naděje, a květnová fotoreportáž z berlínských ateliérů nadaných umělců, jejichž obrazy se objevují v nejzajímavějších sbírkách po celém světě. Třetí cenu získala fashion story Pod křídly havrana představená v zářijovém čísle, která volně navazuje na krátkometrážní snímek Raven od režisérky Evy Doležalové.

„Je skvělé, že bylo PročNe opět oceněno a patří na špičku chytrého a byznysového lifestylu na českém trhu. Gratuluji jeho šéfce Gabriele Marešové a těším se na posílení PročNe v online světě, které plánujeme na příští rok,“ uvedl Jaroslav Mašek, šéfredaktor Hospodářských novin. „Mám velkou radost, že se s naším časopisem stále držíme mezi těmi nejlepšími a čtenářům přinášíme nejen vizuálně krásný obsah, ale i velké rozhovory s těmi nejzajímavějšími osobnostmi. Příští rok nás čeká několik změn, nových projektů a rubrik, na které se už teď těšíme a věříme, že u čtenářů, ale i poroty European Newspaper Award opět uspějí,“ prozradila Gabriela Marešová.

O rozdělení cen letos rozhodovala mezinárodní patnáctičlenná porota na dvoudenním setkání v Düsseldorfu.

Časopis PročNe v soutěži pravidelně boduje. Poslední tři roky pro něj byly nejúspěšnější, v obou předchozích ročnících získal čtyři ocenění – mimo jiné za projekt Božena se seriálovými představitelkami známé české spisovatelky Aňou Geislerovou a Annou Kameníkovou, fotostory nejdražších surovin světa od decor stylistky Kláry Tománkové, sérii ilustrací od ToyBox k tématu Budoucnost, kterými doplnila úvahy sedmi českých osobností nad tím, co nás jako lidstvo čeká. V předchozích letech uspěla i obálka s portrétem legendárního fotbalového trenéra Josého Mourinha nebo fashion story oslavující krásu jogínského těla.

Magazín PročNe vychází jako příloha Hospodářských novin od roku 2005. Klade důraz především na kvalitní obsah – rozhovory s výjimečnými osobnostmi, reportáže a inspirativní příběhy tvůrců a jejich počinů ze světa designu, umění, technologií, módy, ale i byznysu. V minulosti přinesl například exkluzivní interview s tenistou Rogerem Federerem, ale také miliardáři Petrem Pudilem, Vladimírem Kovářem a Eduardem Kučerou a Pavlem Baudišem.

Prosincová vydání tradičně spoluvytvářejí hostující šéfredaktoři z řad předních českých osobností, letos to byla módní návrhářka Liběna Rochová, která představila sedm ctností, které by měly být součástí našich životů, a k nim vybrala persony, které je podle ní představují: Statečnost, Sebeuvědomění, Hrdost, Víru, Lásku, Svobodu a Pokoru. Před rokem vánoční číslo spolu s redakcí připravil charismatický herec Jiří Bartoška, který nechal čtenáře nahlédnout do svého (nejen) filmového světa, a před třemi lety se role šéfredaktora ujal moderátor Leoš Mareš.