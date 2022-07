Módní návrhářku, influencerku a tvář stejnojmenné značky Vandu Jandu dokonale vystihuje slogan Full time diva. Jejím cílem je, aby se ženy v oblečení cítily co nejlépe. Zakládá si na kvalitní krejčovině, nadčasových materiálech i tradičních technikách, jako jsou výšivky.

Lásku k módě získala od své babičky. Hodně se inspiruje šedesátými léty a jistou elegancí tehdejších siluet, které ozvláštňuje flitry a peříčky. Letos na jaře předvedla svoji kolekci na španělském týdnu módy v Madridu, jehož se účastnila v rámci výměnného programu designérů.

Co pro vás znamená móda?

To, jak člověk vypadá, jsem vždy považovala za důležitou věc. Vztah k módě jsem si našla především díky své babičce. Nikdy jsem nebrala módu jako něco, čím se zařazujeme do nějakého sociálního postavení. Přijde mi důležité, aby daná věc pro člověka něco znamenala. Veškeré siluety a barvy toho, co vlastním, jsou pro mě buď nějakou vzpomínkou, nebo odkazem na něco, co jsem v životě zažila. Je to pro mě něco jako talismany.

Kde berete inspiraci?

Veškeré siluety, které používám, jsem viděla u babičky. Říká se, že člověk je nejvíce ovlivněn tou dekádou, ve které dospívá. I kvůli tomu jsou pro mé oblečení typické tvary ze šedesátých let, které zobrazují babiččin styl.

Co je vaše nejoblíbenější věc, kterou vlastníte?

Kašmírový svetr s velkými rameny, který jsem podědila po babičce. Kožichy, které máme v rodině po tři generace. Náhrdelník, který mi dali rodiče k osmnáctinám a také věci, na které jsem si naspořila. Kupuji si jen to, co pro mě něco znamená.

Co nesmí v žádném šatníku chybět?

Netroufám si asi říct jednu věc. Možná nějaké univerzální sako, které můžete mít jako šaty, součást kostýmu i k džínům.

Jak podle vás vypadá dobrý outfit?

Takový, ve kterém se člověk cítí dobře. Přijde mi, že u nás chodí lidé stále řadově oblékaní a nevyčnívají. Velmi fandím těm, co mají osobitý styl a i přes trendy jej ukazují.

Co byste si na sebe nikdy nevzala?

Oblékám se elegantně a tomu odpovídají i věci, které nosím. Ale nic konkrétního, co bych si opravdu nevzala, není.

Jak na vás působí československá módní scéna?

Mám ráda lidi, kteří jsou něčím fascinovaní a vkládají do toho své úsilí. Troufnu si říct, že zde mezi sebou lidé mají pěkný vztah. Z hlediska estetiky jsme na tom dobře, horší je to po byznysové stránce. Existují nákupčí světových obchodů, kteří mají zájem o lokální tvorbu. K tomu je ale potřeba mít zvládnutou výrobu, dobré materiály a dodavatele. To jsou věci, které nejsou zábavné k řešení, ale tvoří podstatnou část úspěšné módní značky. Málo návrhářů má podnikatelské cítění.

Co považujete za svůj největší úspěch?

To, že jsem šťastná v mé každodennosti a mám kolem sebe lidi, které za jejich práci a osobnost obdivuji.

Jak vypadá váš běžný pracovní den?

Čím jsem starší a značka mi lépe funguje, tím více se mi dny začínají podobat. Vstávám kolem osmé, pak cvičím. Později mám schůzky nebo řeším s manažerkou nějaké spolupráce, protože také pracuji jako influencerka. Bydlím v budově, kde mám salon, sklady i ateliér, takže je pro mě jednoduché se během dne rychle přesouvat tam, kde je to zrovna zapotřebí. Dlouho jsem spala tři hodiny denně, což mělo dopady na moje zdraví. Momentálně se snažím končit v rozumnou dobu. Moje práce mě opravdu baví, je těžké se zastavit, takže jsem se to musela naučit.

Myslíte si, že kvůli klimatické krizi dochází k opravdovým změnám v módním průmyslu?

Myslím si, že každý by měl pracovat s nejlepším vědomím a svědomím. Já vím o každé věci, kde se vyrábí, kdo a jak ji dělá. To, že se něco vyrobí z recyklovaného materiálu, je sice pěkné, ale často se zapomíná na lidskou hodnotu. Také mi přijde zbytečné dehonestovat materiály živočišného původu, které nositeli vydrží po mnoho generací. Člověk k nim pak má jiný přístup a váží si jich jako cenností. Každému bych doporučila dělat si rešerši, a to nejen v módě. Já osobně si ráda pořídím například kabelku, o které vím, jak byla vyrobena a budou ji moct nosit i moje děti.

Máte nějaké cíle do budoucna?

Odmala jsem měla velké sny. Chtěla bych mít celosvětovou značku. A mým cílem je také mít kamennou prodejnu ve městech, která mám ráda.