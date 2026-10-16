Dvě výjimečné ženy, kreativní duše a velké talenty, které se díky nezlomnému odhodlání jít svou vlastní cestou prosadily ve svých oborech. Janja Prokić představuje svou novou kolekci šperků Albedo a při té příležitosti rozmlouvala s britskou fotografkou a dokumentaristkou Mary McCartney; o síle přírody, emocích, potřebě samoty, o životě.
Janja: Moje první otázka zní: kdy ses naposledy tak trochu ztratila někde mezi zemí a nebem?
Mary: Ach, pro mě je to v jezeře. Miluju, když se můžu ponořit do vody a jen tak se vznášet. To vznášení na hladině mi připomíná pocit, jako bych se ztrácela v prostoru. Prostě všechno pustím z hlavy a vracím se blíž a blíž k přírodě. Jak stárnu, tak mi, když cítím stres nebo napětí, pomáhá jít do lesa – a úplně nejlepší je skočit do přírodní vody a nechat se nadnášet; to mě vždycky „restartuje“. Kde se ztrácíš ty?
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