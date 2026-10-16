Nikos Koulis, Paříž

Interiéry butiku na rue Boissy d’Anglas se celé točí kolem osobnosti a životního stylu řeckého klenotníka. Architektonické studio Bureau de Change zachovalo čisté linie historické budovy z 18. století a doplnilo je o moderní design i vhled do privátního života umělce. Uvnitř prostoru zákazníci najdou nejen šperky s netradičními a radikálními řezy, ale také kousky z Koulisovy osobní sbírky, zrcadla od Gia Pontiho nebo skleněný lustr Kalmar z poloviny minulého století. Výstavní prostor doplňují také objekty a nábytek z designérovy vlastní řady „moNO“, jako jsou například specifické maskulinní a feminní svícny.

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