Francouzský klenotnický dům Cartier představil technické a designové inovace v rámci řady Love Unlimited – její tváří se stal herecký krasavec Jacob Elordi, kterého nafotila jeho sestra Isabella Elordi. Nové modely přímo navazují na estetické dědictví původního náramku Love, který v roce 1969 v New Yorku navrhl designér Aldo Cipullo. Aktuální update se zaměřuje na integraci nových konstrukčních prvků, inovativní způsoby nošení a specifické techniky zasazování drahých kamenů. Ústřední novinkou je celozlatý náhrdelník, konstrukčně navržený tak, aby svým tvarem připomínal rozvinutou stuhu a přirozeně splýval kolem krku. Produkt je dostupný ve třech materiálových variantách: ve žlutém zlatě, růžovém zlatě a v rhodiovaném bílém zlatě. Z hlediska designu kombinuje plynulé uspořádání vroubkovaných článků, které jsou v pravidelných rozestupech prokládány pro tuto řadu ikonickými motivy šroubů.
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