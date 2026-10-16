Před třiceti lety založil značku, jejíž šperky dnes po boku mnohem větších nadnárodních luxusních domů patří mezi nejvyhledávanější a nejzajímavější na trhu. Roberta Coina jsme navštívili u něj doma v italské Vicenze a nechali si vyprávět o fungování rodinného podniku, síle rubínu i naší povinnosti pomáhat druhým.
Pár minut od centra Vicenzy, za nenápadným plotem vykukuje moderní dům ve svahu. Jakmile projdete brankou a sejdete do zahrady, otevře se před vámi už ničím nerušený výhled do dálky. Upravenou zahradu střídají vzrostlé stromy, které dokážou poskytnout i v horkých letních dnech dostatek stínu. Roberto Coin s manželkou Pilar tady bydlí už šestadvacet let, i když víkendy často tráví v nedalekých Benátkách, které jsou jejich velkou inspirací a kde také otevřeli úplně první butik své značky.
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