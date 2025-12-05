Šperky Janji Prokić jsou vždycky osobní záležitostí a jsou vždy působivé. Propisuje do nich sebe sama, vypráví skrze ně svoje vnitřní příběhy i vlastní podstatu a v případě nové kolekce Eiréné, plné kamenů a fialové barvy, šla ještě hlouběji do svého nitra. Motiv kosatce nosila v hlavě několik let a teď přišla ta pravá chvíle ho zpracovat. A tak se přesunula na půl roku na chalupu a tam se soustředila jen na práci.
„Trochu jsem se těch kosatců obávala, přece jen je to květina a ty bývají ošemetné, protože můžou působit až dekorativně,“ zamýšlí se šperkařka. „Já jsem ho chtěla zpracovat, aby byl elegantní.“
