Jemný dotek a nekonečná práce charakterizuje tvorbu módní návrhářky Zuzany Kubíčkové, která navrhuje vysokou dámskou módu, stejně jako něžné couture doplňky. Šperkaři Janja Prokić a Hanuš Lamr zase poetickou rukou rozmáchle interpretují přírodní motivy do originálních šperků.
Zuzana Kubíčková: Krajkové rukavičky, 2885 Kč; béžová látková brož, 4145 Kč; brož s broušeným křišťálem, 4800 Kč; více na www.zuzanakubickova.com. Hanuš Lamr: (zleva) Brož Květy ze Stromboli, bronz a topaz, 37 000 Kč; náhrdelník Ailanthus, 70 000 Kč; objekt Choroš, bronz a kameny, 110 000 Kč; diadém Vínek, 350 000 Kč, www.hanuslamr.com. Janja Prokić: Náušnice Peříčkový vějíř na stromě, růžové zlato, 82 000 Kč; Náramek Had z pozlaceného stříbra, 16 200 Kč; prsteny Has spirála, růžové zlato s diamantem a žluté zlato s diamantem, 72 000 Kč; prsten Iris, limitovaná edice, žluté zlato, diamanty a 2,16kt smaragd, 220 000 Kč; originál z kolekce Mitmem – prsten Louka na hlavě lišky, žluté zlato, diamanty, opály, tsavority a olivín, 512 000 Kč, www.janjaprokic.com. Artěl: Lištička, 35 000 Kč, www.artelglass.com.
