V brněnských Bohunicích najdete Zahradní kvítí, malou květinovou farmu floristky Montany Melicharové. Na svém poli pěstuje květiny bez chemie a umělých hnojiv, s respektem k rostlinám, půdě i hmyzu. Do kytic často přidává i květy z okolních luk a lesů, takže žádná není stejná. Jejím cílem je vrátit květinám přirozenost a vůni, tedy to, co se v průmyslové floristice často ztrácí. Kromě svatebních kytic a věnců nabízí i workshopy, kde učí, jak si uvázat vlastní kytičku z toho, co právě roste. 

Atelier Zeleno působí mezi Brnem a Bučovicemi. Místo velkého květinářství s regály plnými hotových aranžmá tu floristka Denisa vytváří kytice, svatební výzdoby a věnce na zakázku. Její styl kombinuje volnost přírody a cit pro detail. Květinám v aranžmá nechává prostor dýchat, používá různé textury a přidává k nim trávy i větvičky. Aby udržela svůj provoz co nejvíce lokální, spolupracuje také s místními zahradami a farmami. Každá objednávka je tak malým originálem s vlastním příběhem.

