Letošní Pantone barvou roku je odstín s názvem Cloud Dancer. Technický popis 11‑4201 ukrývá vznešenou, tlumenou bílou, která má sloužit jako symbol touhy po uklidnění ve společnosti, znovuobjevení hodnot, k tichému zamyšlení, hledání nových směrů a k novým začátkům.

Barvy roku vyhlašuje společnost Pantone od roku 2000, barevný příběh ale začíná mnohem dřív, v padesátých letech v New Jersey. Konkrétně v roce 1956, kdy tiskařská společnost bratrů Mervina a Jesseho Levinových najala čerstvého absolventa Hofstra University Lawrence Herberta jako zaměstnance na částečný úvazek.

Herbert si brzy všiml, že tiskové barvy nebyly konzistentní a celý proces barvení tisku byl neefektivní a náchylný k chybám. S využitím znalosti chemie proto vytvořil systém označování barev a tím snížil množství potřebných pigmentů ve firmě a zjednodušil výrobu.

