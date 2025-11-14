KONCEPT

Řev a krása art deca

Autorem nového konceptu Mercedes‑Benz Vision Iconic je AI. Vůz byl představený na Šanghajském týdnu módy, kde zaujal dramatickou maskou chladiče ve stylu art deco, jež má připomenout zlatou éru automobilového designu ve 30. letech 20. století. Sošný interiér doplňují úzké štěrbiny světlometů. V celém designu bylo použito integrované osvětlení, které modernizuje tradiční detaily, jako je chromovaná a kouřová skleněná mřížka chladiče a vzpřímené logo hvězdy na kapotě. Do digitálního věku přivádí vyspělé AI funkce, včetně automatizovaného řízení čtvrté generace.

