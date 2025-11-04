V monumentálních prostorách bývalé Anglicko-československé banky na Hybernské ulici se chystají Svatomartinské hody šéfkuchaře Marka Fichtnera. V restauraci Červený jelen začínají už 10. listopadu a potrvají do vyprodání zásob. Na menu nechybí kaldoun s pivním rohlíkem ani husí paštika s arónií a rakytníkem. Hlavní hvězdou je pečená husa v celku o váze tří kilogramů, servírovaná s vídeňským knedlíkem, bramborovými noky a červeným zelím s pomerančem. Pokud víte, že tři kila husy při jedné návštěvě restaurace nesníte, můžete si objednat konfitované stehno po porcích. Součástí menu je i sladká tečka v podobě buchtiček s povidly na husím sádle s rumovou omáčkou.

Svatomartinské menu, Červený Jelen

Karlínský Štangl patří mezi podniky, jehož základní filozofií je důraz na sezónnost. „Dá se říct, že menu ve Štanglu píše sama příroda,“ říká šéfkuchař Martin Štangl. V nové nabídce proto najdete především suroviny, jež nejlépe chutnají právě na podzim. Na úvod zaujme předkrm z českého wagyu s topinamburem a křenovou majonézou z kefíru s bylinkami z vlastní hydroponické farmy. Hlavním chodem je pečený candát z Chabrybárny s květákovým pyré, ořechovým dresinkem, nakládanou bezinkou, ozdobený pstružími jikrami. Závěr patří uzeným švestkám s čokoládovou pěnou a zmrzlinou z fíkových listů. Novinkou je zkrácená tříchodová verze večerního menu a rozšířená vinná karta, na které najdete jak vína z Moravy, tak z Itálie, Španělska či Gruzie.

Podzimní menu, Restaurace Štangl

