V monumentálních prostorách bývalé Anglicko-československé banky na Hybernské ulici se chystají Svatomartinské hody šéfkuchaře Marka Fichtnera. V restauraci Červený jelen začínají už 10. listopadu a potrvají do vyprodání zásob. Na menu nechybí kaldoun s pivním rohlíkem ani husí paštika s arónií a rakytníkem. Hlavní hvězdou je pečená husa v celku o váze tří kilogramů, servírovaná s vídeňským knedlíkem, bramborovými noky a červeným zelím s pomerančem. Pokud víte, že tři kila husy při jedné návštěvě restaurace nesníte, můžete si objednat konfitované stehno po porcích. Součástí menu je i sladká tečka v podobě buchtiček s povidly na husím sádle s rumovou omáčkou.
Karlínský Štangl patří mezi podniky, jehož základní filozofií je důraz na sezónnost. „Dá se říct, že menu ve Štanglu píše sama příroda,“ říká šéfkuchař Martin Štangl. V nové nabídce proto najdete především suroviny, jež nejlépe chutnají právě na podzim. Na úvod zaujme předkrm z českého wagyu s topinamburem a křenovou majonézou z kefíru s bylinkami z vlastní hydroponické farmy. Hlavním chodem je pečený candát z Chabrybárny s květákovým pyré, ořechovým dresinkem, nakládanou bezinkou, ozdobený pstružími jikrami. Závěr patří uzeným švestkám s čokoládovou pěnou a zmrzlinou z fíkových listů. Novinkou je zkrácená tříchodová verze večerního menu a rozšířená vinná karta, na které najdete jak vína z Moravy, tak z Itálie, Španělska či Gruzie.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.