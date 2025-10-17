S terasou v samém cípu nejvyššího patra Masaryčky, s mimořádným výhledem na panorama metropole se na pražskou gastronomickou mapu právě zapsal nový podnik. Jmenuje se Reason, šéfuje mu ostřílený kuchař Jan Horák a výhled není to jediné, proč by vás tahle adresa měla zajímat. Konvenční suroviny dostáváte na originálních talířích v úpravě a kombinacích, které vás mile překvapí, a až si dáte etické foie gras z kešu ořechů (a dalších asi čtyřiceti surovin, husí nebo kachní játra mezi nimi ale nenajdete…), začne vás ta hravost na menu bavit. K tomu výběr vín, champagne nebo nějaký originální drink z místního baru, stačí říct, na co máte právě chuť.
