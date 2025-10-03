Valašský chleba, Ostrava
Valašský chleba sází na jednoduchost a kvalitu, která spojuje mouku, vodu a sůl a další suroviny od lokálních dodavatelů do receptur s kořeny ve valašských tradicích. Kromě klasických bochníků tu pečou i odvážnější varianty s meruňkami, chilli nebo škvarky. Těstu dává charakteristickou chuť žitný kvásek a pomalé kynutí. Kromě Ostravy si na křupavém krajíci můžete pochutnat například v Brně, na Pálavě nebo v okolí Uherského Brodu.
Těsto, Brno
Brněnské Těsto je hravé a kreativní, stejně jako jeho název. Výběr pečiva vás příjemně překvapí. Připravují zde plněné briošky, foccaciu, chleby i Skandinávií inspirované pletence. Každou sobotu podávají brunche z lokálních surovin, k nimž si můžete objednat kávu z brněnské pražírny Industra. Těsto je sousedským místem, kam se lidé vracejí nejen kvůli jídlu, ale i atmosféře. Malý prostor plný vůně a energie ukazuje, že i pekařství může mít šmrnc a být cool.
Pekárna Praktika, Praha
Praktika je srdcařská pekárna, která vsází na jednoduchost, poctivost a osobní kontakt se svými zákazníky. V jejich chlebu poznáte sílu kvalitní mouky, ruční práce a trpělivosti. Nejde o velký podnik, ale právě v tom je jeho kouzlo. Praktika patří mezi průkopníky řemeslných pekáren v Praze a i po letech si drží svůj rukopis, díky kterému se jejich chleby staly legendárními.
