Tuhý parfém s bohatě květinovou parfemací J’adore l’Or je praktický, hodí se do kabelky a na cesty, protože čirý balzám chrání zlaté rtěnkové pouzdro.
Cena 1750 Kč, prodává Dior. www.dior.com
Pure Gold Revitalising Essence švýcarské značky La Prairie cílí na projevy hormonálních změn spojených se stárnutím, zejména menopauzou. Aktivně posiluje hustotu, výživu a jas pleti – tedy oblasti, které jsou v době hormonálních výkyvů zvlášť zasažené.
Cena 12 990 Kč, prodávají FAnn a Douglas. www.fann.cz, www.douglas.cz
