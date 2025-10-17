RETROSPEKTIVA
Ohlížení za zlatem
Klenotník Zdeněk Vacek slaví 25 let tvorby retrospektivní výstavou DARK ’n’ LUSH, která otevřela své brány s počátkem Designbloku. Výstava je konceptuální a bylo pro ni vytvořeno mnoho site‑specific komponentů a zapůjčena řada uměleckých děl, stejně jako jedinečné šperky, jež vznikaly na míru privátním klientům. Pod kurátorským vedením Jana Dotřela absolvujete vizuálně výraznou intimní sondu do hranic tělesnosti a paměti, do okamžiků, kdy se rodí touha, bolest i úleva.
