Jemné detaily, luxusní materiály a drahé kameny. Zapomeňte na praktičnost a nechte se pohltit jejich krásou. Kabelky připomínající nejvyšší klenotnické umění se stanou středem pozornosti každého outfitu.
Jedním z nejvýraznějších příkladů je Bijou Sac Birkin od značky Hermès, vyrobená z 18karátového růžového zlata. Její povrch evokuje strukturu krokodýlí kůže a doplňuje jej téměř tři tisíce modrých safírů, které září s každým pohybem. Kelly Rose Gold se zase vyznačuje celokovovou konstrukcí s 1100 diamanty, jejichž lesk dokonale doplňuje minimalistické linie kabelky a podtrhuje její umělecký charakter. Model Chaine d’Ancre z bílého zlata, posázený jedenácti tisíci diamanty, tvoří spletité řetězové propojení typické pro šperky Hermès.
