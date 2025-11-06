Změnil se za poslední roky vztah českých sběratelů k současnému českému umění? Roste jejich zájem o ně?
Data z trhu sbíráme teprve několik let, a tak je brzo na analyzování nějakých postupných změn. Rozhodně je ale zřejmé, že mají čeští sběratelé k současnému umění velmi vřelý vztah. Dlouhodobě ho uvádějí jako nejčastější segment, na který se zaměřují, a i vzhledem k důvodům, proč se vůbec o nakupování umění zajímají, se to současné jeví jako ideální „zboží“. Mezi nejčastější motivace českých sběratelů totiž patří možnost setkat se se zajímavým umělcem a přímo z ateliérů také sběratelé velmi rádi nakupují. Odhlédnu‑li na chvilku od tvrdých dat, a dovolím‑li si trochu pocitovější hodnocení, vnímám i z vlastní zkušenosti na uměleckém trhu, že zájem o současné umění roste – jak z řad stávajících sběratelů, kteří se dosud věnovali staršímu umění, tak i ze strany těch teprve začínajících, zejména sběratelů patřících k mladším generacím.
