Začneme hned u nejočekávanějšího debutu. Návrhář Matthieu Blazy vstoupil svojí první kolekcí pro Chanel do dějin módy, a stal se tak teprve čtvrtým návrhářem v čele nejznámějšího módního domu na světě. Pařížský Grand Palais proměnil ve vesmírnou fantazii, když diváky usadil pod obrovské svítící planety, čímž odkazoval na zájem samotné Coco Chanel ve hvězdách. Nesnažil se opakovat to, co před ním vytvořil Karl Lagerfeld, naopak přišel se svěží perspektivou, která ale zachovala tradiční přístupy domu.
Tweedové kostýmy působily díky použití viskózy odlehčeně. Nechyběly ani květiny v podobě doplňků, výšivek i aplikací. Na mole se střídaly péřové sukně, ustřižená saka, průsvitné šaty a dlouhé asymetrické sukně. Nečekané bylo i použití výrazných barev, především ostře červené. Výsledkem se stala současná kolekce vycházející z pečlivě nastudovaných základů, jež jsou pro značku neopomenutelné.
Ikonická stavba Centre Pompidou v Paříži se kvůli rozsáhlé rekonstrukci na několik let uzavře. Těsně před začátkem prací zde návrhář Daniel Roseberry představil svou novou kolekci značky Schiaparelli. Designér se v ní pohybuje na pomezí couture a ready-to-wear, tedy na hranici, která se podle mnohých u značky už dávno rozplynula. V kolekci jsou patrné zřetelné odkazy k surrealistickým dialogům mezi zakladatelkou značky Elsou Schiaparelli a Salvadorem Dalím, jež se objevily například v rozpáraných šatech s nečekanými průstřihy nebo v kostýmku ušitém z tisíců malířských štětců. Poctu avantgardě designér ztvárnil také pomocí svítících šperků s LED diodami a doplňky v podobě zlatých prstů či ozdob na nos.
Těžký úkol získala dvojice návrhářů Jack McCollough a Lazaro Hernandez, kteří letos převzali kreativní vedení nad značkou Loewe po Jonathanu Andersonovi. Jejich debut získal smíšené ohlasy. Snaha vytvořit vlastní vizi, ale zároveň uctít tradici značky, dala vzniknout barevné kolekci s několika zajímavými nápady, mezi nimiž vystupují zvonovitě tvarované bundy z lesklé kůže, vrstvené šaty z pruhů látky a ručně plisované košile z barvené kůže. Nechyběly ani nové kabelky. Například malá kulatá taška do ruky složená z desítek kožených mušlí je důkazem, že dvojice designéru v sobě chová dostatek invence. O tom ostatně svědčí i použití 3D tištěného froté materiálu na minišaty.
