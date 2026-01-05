Výrazným motivem napříč sezonami je návrat ikon. Kabelky, které definovaly celé dekády, se vracejí zpět do hry, ale v renovované podobě. Modely jako Balenciaga Le City, Chanel 2.55, Lady Dior nebo Celine Phantom se znovu objevily v kolekcích pro jaro 2026. Nejde jen o pouhé kopie minulosti, ale o její revitalizaci v podobě lehce změněných proporcí, nových materiálů, udržitelnější výroby nebo stylingu. Jaký typ kabelky zvolíte pro příští sezonu, neznačí jen váš společenský status, ale především to, jaký vztah k módě jako takové chováte.
Do popředí se v nadcházejícím roce dostane i práce s texturami. Třásně, korálky, flitry a další neobvyklé detaily se vracejí nejen do večerních doplňků, ale budou vidět v ulicích i přes den. Tyto prvky vnášejí do outfitu dynamiku a emoci a odklánějí se od trendu takzvaného tichého luxusu, který dominoval módnímu diskurzu posledních dvou let. Po období tlumených barev a jednoduchých střihů přichází chuť dát najevo osobitý styl.
