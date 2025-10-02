Kolekce zahrnuje univerzální sklenice na víno, sklenici na vodu, sklenici na saké, karafu a dvě vázy. Všechny objekty nesou rukopis Kumovy filozofie kontemplativního designu, který hledá harmonii mezi přírodou a každodenním životem. „Chtěl jsem, aby kolekce vyvolávala pocit klidu, intimity a tichého rozjímání,“ uvádí architekt.

Otisk listu, jenž je ústředním motivem celé kolekce, je odhalen při dopadu světla nebo pohledu zezdola. Podle Kumy představuje symbol propojení a toku života, který vnáší do skla poetický rozměr. Díky ručně foukanému, tenkostěnnému provedení působí objekty subtilně, zároveň však zůstávají pevné a praktické pro každodenní použití.  Válcový tvar byl podle japonského architekta zvolen nejen pro svou univerzálnost a ergonomii, ale i pro schopnost ustoupit do pozadí a nechat promluvit samotný materiál.

Na vývoji kolekce se podílel také tým ateliéru Kengo Kuma & Associates spolu s art directory sklárny Klárou Janypkovou a Tomášem Kučerou. Společně navrhli novou technologii, která je u ručně vyráběného skla unikátní i v celosvětovém měřítku. „Tvarosloví je velmi čisté, až architektonické, a důležitou roli hrají detaily, jež přinášejí nečekané momenty,“ dodává Kučera.

