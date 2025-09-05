Můj styl bydlení by se dal popsat jako minimalistický a klidný. Kamarád o mém bytu pronesl, že vypadá jako klášter, ale to si nemyslím. Mám v něm květiny, koberec a snažím se zapojit i barvy, takže prostor není chladný. Jednoduchost mám ale rád.
Když se řekne ikona designu, vybaví se mi policové sestavy String. Sám je doma mám. Skládají se z ocelových bočnic, na nichž jsou zavěšeny police a skříňky. Vyrábí se téměř osmdesát let, ale pořád jsou současné, a navíc se hodí i do malých bytů. Oproti většině skříněk a komod jsou hluboké pouze třicet centimetrů, tudíž nezaberou tolik prostoru.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.