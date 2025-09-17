Každý správný den začíná skvělou snídaní a kvalitním šálkem horké kávy. Oboje kombinuje nová pekárna SOFI přímo v centru, ve čtvrti Mitte, kde kladou důraz na pomalé pečení spojené s tím pravým pekařským řemeslem. Díky spolupráci s dánským šéfkuchařem Frederikem Bille Brahe na menu kromě kváskového chleba, domácích croissantů, sušenek a baget, najdete i typickou severskou snídani v podobě housky, sýra, másla a vejce. Dlouhá fronta v jakoukoli denní dobu táhnoucí se z vnitrobloku, uvnitř něhož se pekárna nachází, svědčí o popularitě nejen mezi turisty, ale i místními. Pokud byste si pečivo s sebou chtěli odvézt, můžete si jej dokonce objednat dopředu.
V centru ještě zůstaneme. Pokud jste spíše příznivci klasické snídaně, zajděte si do Café Schroeder. Stylovou kavárnu od roku 2022 provozují sestry Rachel a Lea. Pomalejší obsluhu vynahradí skvělá variace na turecká vejce v křupavém chilli obalu s domácím bylinkovým jogurtem nebo opečený chléb s avokádem a vejcem zasypaný parmezánem. Kávu odebírají od berlínské pražírny Field. Nabídka potěší ale i milovníky matcha nápojů. Kromě klasických podob matcha latté si v kavárně hrají i s různými příchutěmi. Populární je například jejich matcha coco cloud s kokosem.
Hravý interiér, kavárnu a co-working prostředí spojuje St. Oberholz ve čtvrti Kreuzberg. V památkově chráněném komplexu Heinrich-Höfe v Oranienstraße je před ruchem ulice v zadním dvoře ukryté místo, jež pod jednou střechou kombinuje prostorné, plně vybavené kanceláře s loftovým charakterem a atmosférou kavárny vybavenou reproduktory JLB 4350b, díky nimž se prostor večer promění v poslechový bar, jaký obvykle najdete jen v Tokiu.
