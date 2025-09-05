Nelehký úkol teď čeká Jonathana Andersona, vrátit profit jedné z nejikoničtějších značek světa. Módnímu domu Christian Dior totiž podle odhadů HSBC klesly tržby v roce 2024 na 8,7 miliardy eur z 9,5 miliardy eur v roce předchozím. V prvním čtvrtletí 2025 pak klesly tržby celé divize módy a koženého zboží mateřské společnosti LVMH o pět procent. Proto se udál veletoč a přišla sázka na jednoho centrálního koně, který má před sebou hodně rušné období.
