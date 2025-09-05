Podzimní týden módy v Praze otevřela přehlídka značky Sure Curated, v jejímž čele stojí Alexandr Bel. Dvacet upcyklovaných modelů prošlo mezi diváky za tónů nostalgické písně California dreaming. Tématem kolekce bylo outsiderství, které podle Alexandra neznamená být mimo, ale nebýt tím, na koho lidé okamžitě sázejí. Podle něj tento postoj dává člověku větší sílu a motivaci posouvat se dopředu. „Proto oslavují novou ‚generaci outsiderů‘ – rebelů, lidí, kteří se drží stranou, ale pohromadě jsou mnohem silnější a hodnotnější než ti, kteří působí prvoplánově,“ vysvětlil návrhář.
Grungem inspirované looky doprovázel cigaretový kouř, který vyfukovali jednotliví modelové, jako by se ležérně procházeli po městě. Jak už je pro designéra obvyklé, i centrem této kolekce se stalo sako. Tentokrát se kromě rozevlátých siluet objevily i vojensky vyhlížející kabáty a dvojité límce. Vysoké stojáčky evokovaly elegantní a „put together“ look, který rozbíjely volné kalhoty a třásně. Zajímavá byla práce s kostkou a schovanými kravatami v košili podobně, jako to letos udělal ve své debutové kolekci Jonathan Anderson pro Dior. Make-up silně inspirovaný devadesátými lety podtrhl grungovou atmosféru. Kolekci doplnily šperky od české značky FURIOSA, kožené vysoké boty, jež vznikly ve spolupráci s českou značkou Vasky, a upcyklované kabelky Vivien Babicové.
Jemně linoucí se hlas s klavírním doprovodem při přehlídce návrhářky Alexandry Gnidiak způsobil, že se v prostorech klubu SaSaZu všem zatajil dech. Návrhářka se při tvorbě svých kolekcí nejčastěji inspiruje ikonickými ženami. Tentokrát ale čerpala z fotografií neznámé ženy, jež našla v antikvariátu. Pro prêt-à-porter kolekci měla jasnou představu noční ulice nad ránem, kdy vzduch voní po cigaretách a pudru, v dálce jsou slyšet podpatky a zpěv z nedalekého baru.
Barevná paleta se klasicky pohybovala v tlumenějších tónech. Výraznými se staly především pletené kousky. Návrhářka přišla s asymetrickými košilemi se zapínáním vzadu. Díky tomu, že se modelky mezi diváky procházely s rozvahou, a dokonce několikrát, nešlo přehlédnout ani sebemenší detaily jako vyčuhující krajku z lemů, rukavičky zastrčené v kapse u saka a nášivky s nápisem GNIDIAK.Na závěr prvního dne představil designér Tomáš Němec kolekci šestnácti černobílých modelů. Jako vždy z nich byla cítit ženskost. Návrhář ukázal, že umí ušít nejen perfektně padnoucí šaty, jež obepínají každou křivku, ale i oversized kousky nebo balonové kalhoty připomínající estetiku osmdesátých let. Charakteristický korzet se tak tentokrát neobjevil u všech modelů. Tomáš se rozhodl pracovat i s variací materiálů. Použil například šifon, samet, ale i manšestr. Jednoduché šaty s perlovou výšivkou působily romanticky v kontrastu s bílým kožichem, k němuž dal modelce kožešinový klobouk.
Díky špičatým černým botám na vysokém podpatku přecházejícím do punčoch a ulízanému drdolu všech modelek působila kolekce uhlazeně a čistě. I když modely rozhodně nebyly minimalistické, jejich monochromatičnost společně s černým dress codem všech diváků dodávala přehlídce určitou jednoduchost, v níž mohl každý kus oblečení vyniknout.
MBPFW SS26, DAY 1
