Odpoledne zahájila přehlídka s názvem UMPRUM Graduate Show, kde svoji práci předvedly následující návrhářky. Adéla Greta Holušková, jež pomocí jednotlivých looků ukázala proměnu charakterů své osobnosti, Magdaléna Seppová, která se zaměřila na práci s pleteninami, Barbora Tomalová zaměřující se na to, jak oděv ovlivňuje naše emoce a Barbora Horáková, která pomocí voděodolné tkaniny vyvíjí nový materiál hodící se jak do kanceláře, tak na outdoorové aktivity.
Výhercem letošního ročníku Van Graaf Junior Talent se na jaře stal Tomáš Višňovský. Jeho kolekce Cursed by spring byla elegantní, inspirovaná střihy šedesátých let. Límečky, kostýmky i šaty pod kolena, k tomu vzorované podkolenky a lakované lodičky i vlasy vyčesané do vysokých drdolů připomínaly jakousi nostalgii po tom, co už bylo.
Kolekci s příběhem přinesla do pražských Holešovic návrhářka Hana Valtová. The Dress Diary vycházela ze stejnojmenné knihy zachycující deník Anne Sykes z devatenáctého století. Designérka si zvolila tuto postavu, jako ústřední bod své kolekce, pro niž navrhla celý šatník s historickými prvky přenesenými do současného odívání. Přehlídka začala v tichosti. Nejprve nastoupila žena v bílém se závojem, již následovala skupina dívek v krémových, černých i rudých modelech.
Hana si pohrávala s krajkou, korzety a vrstvením. Z kolekce vyčnívaly černé poloprůhledné šaty s korzetem z jejichž rukávů vysely kusy látky, krémové peplum sako se stejnobarevnými společenskými kalhotami a dlouhé kabáty s páskem. Nechyběly průsvitné návleky na nohy a na ruce, kterými Hana své kolekce často doplňuje.
Následovala temnější kolekce Valerie Jurčíkové inspirovaná knihou Vražda v Orient expresu. Ve Valeriině světě ale všechny postavy ztvárňují ženy. Vzhledem k tomu, že jde o detektivku, působilo i oblečení tajemně. Když první modelka vystoupila ze zákulisí, bylo jasné, že i tato kolekce nese svůj příběh. Světla potemněla, a i když je prostor obrovský, najednou se proměnil v intimní kupé s nečekanými hosty.
Kolekce měla Valeriin rukopis, ať už jde o minisukně, aplikace nebo saka. Tentokrát však Valerie ukázala, že jí nejsou cizí ani večerní saténové šaty s odhalenými zády nebo práce s kožešinou. Před koncem vynesla modelka šaty, jež mohli diváci dříve, než je spatřili, slyšet. Pudrově růžová kolečka pečlivě sešitá do elegantních šatů chrastila při každém kroku.
Změna je nevyhnutelná, o čemž svědčí i večerní přehlídka Petry Ptáčkové poprvé pod novým názvem značky PTACKOVA. Kolekce i přehlídka v sobě nesou apel na aktuální stav společnosti i módního průmyslu, kde se setkáváme s přebytkem. Řady kolem pomyslného mola pokrývaly obrovské hromady textilu. Kolekci Petra ušila z vyřazeného textilu z manufaktur.
MBPFW SS26, DAY 2
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.