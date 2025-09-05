MUST‑HAVE

Poprázdninová výbava

Učiňte se začátkem školního roku módní statement a vsaďte na novou klasiku. Kabelka Express Nicolase Ghesquiera, uměleckého ředitele dámských kolekcí Louis Vuitton, patří do rodiny praktických tašek s měkkou konstrukcí. Jméno nové tašky není nahodilé, Express byl v 30. letech původní název tašky Speedy. Poddajné tělo kabelky a pásky kolem těla odkazují zase na model Keepall. Express se vyrábí ve třech velikostech a několika barevných provedeních ze zrnité kůže a sametové teletiny s plátnem Monogram na madlech a klíčence.

