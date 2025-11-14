Kožené boty, bavlněná trika, kostkované bundy a vysoké komínky s džíny. Stanislav Procházka si před patnácti lety otevřel v Praze obchod, kam putují prémiové džíny až z Japonska. Denim se stal jeho vášní poté, co s manželkou před mnoha lety navštěvoval evropské módní veletrhy. Od té doby se ponořil do světa ikonického materiálu, objíždí tradiční japonské manufaktury, kde si vyzkoušel namáčet tkaninu do indiga a navštívil nejznámější výrobce denimu na světě, včetně značek Momotaro, Japan Blue či The Flat Head. „Jakmile si jednou koupíte kvalitní džíny, je těžké vrátit se k těm z řetězce,“ říká.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.