Giorgio Armani
Legendární designér zemřel letos 4. září. Odešel symbolicky v roce, kdy jeho eponymní značka slaví 50 let, během kterých dominovala milánské módní scéně. Armani v průběhu desetiletí určoval, jak vypadá moderní pánský oblek. Jeho poslední pánská kolekce pro nadcházející jaro se nese v duchu ohlížení, postupného vývoje trendů a plynulosti. Poslouchejte mistra a vsaďte na harmonickou barevnost, střihovou uvolněnost, lehké splývavé materiály. Novou sezonu zaplaví ležérní dvouřadá saka s šálovými límci, nízkým zapínáním a zkrácenou délkou, vzorované pleteniny či široké kalhoty s kapkovitými sklady.
