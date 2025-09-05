V paláci Lažanských, mezi ikonickými Café Slavia a Národním divadlem, otevřel bar, který si s divadelní linkou neskutečně zajímavě pohrává. Forbína je prostor před oponou, místo na samotném kraji jeviště. Kdysi na ní řádili Voskovec s Werichem, teď to na forbíně rozehrává tým šéfbarmana Honzy Vlasáka.
Za projektem stojí Jozef Onderka a Frederik Španěr, otevřeli spolu nejprve kavárnu SmetanaQ, pak „omladili“ Café Slavia s veškerou úctou k její tradici. Forbínu s nimi perfektně dotáhlo architektonické studio Olgoj Chorchoj dalších dvou ostřílených matadorů Michala Froňka a Jana Němečka.
