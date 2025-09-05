V paláci Lažanských, mezi ikonickými Café Slavia a Národním divadlem, otevřel bar, který si s divadelní linkou neskutečně zajímavě pohrává. Forbína je prostor před oponou, místo na samotném kraji jeviště. Kdysi na ní řádili Voskovec s Werichem, teď to na forbíně rozehrává tým šéfbarmana Honzy Vlasáka.

Za projektem stojí Jozef Onderka a Frederik Španěr, otevřeli spolu nejprve kavárnu SmetanaQ, pak „omladili“ Café Slavia s veškerou úctou k její tradici. Forbínu s nimi perfektně dotáhlo architektonické studio Olgoj Chorchoj dalších dvou ostřílených matadorů Michala Froňka a Jana Němečka.

Zbývá vám ještě 80 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se