Švédský designér Gustaf Westman a globální řetězec IKEA představují první kousek z nadcházející vzájemné spolupráce. Jako první vznikl protáhlý talíř s centrální prohlubní ve veselé tyrkysové barvě, zcela věnovaný servisu a prezentaci ikonických masových kuliček. V sortimentu Ikey je překvapivě prvním svého druhu, i když se každý rok prodá na miliardu kuliček.
„Miluji navrhování předmětů pro specifickou funkci – přináší to nádech humoru a umožňuje je okamžitě snadno uchopit,“ řekl designér. „Ve Švédsku masové kuličky znamenají Vánoce a tento talíř je mým způsobem, jak tuto tradici uctít.“
Protože to musí být, talíř je dodáván s návodem k sestavení, který předvádí, jak masové kuličky upéct a 11 kusů umístit na obdélníkový talíř. Talíři budou samozřejmě slušet i omáčky, olivy, sýry či ovoce.
Kompletní kolekce Ikey a Westmana bude uvedena na trh 9. září.
Gustaf Westman založil své eponymní designové studio v roce 2020 ve Stockholmu. Původní profesí architekt si bleskově vybudoval jméno díky svému nábytku a interiérovým doplňkům v dětských barvách. Jeho předměty denní potřeby jsou vyhnány do naivistické roviny, často jsou jejich objemy zveličené, až připomínají hračky z nafukovacích balonků.
Osobitá zahradní slavnost. Menu je na vás, my přinášíme tipy na dokonalou designovou výbavu
Nakonec přidáváme třešničku na dortu, která málem způsobila revoluci. Svým tvarem talíř připomíná příklon k protáhlému řešení věcí ve světě Ikea a ve vzpomínkách vyvstává revoluční koncept obchodního domu z letošního jara. Lineární, dva kilometry dlouhá budova bez oken s travelátorem uprostřed nabízela řešení pro všechny bloudící zákazníky, protože v nákupní nudli existuje pouze směr vpřed nebo vzad. Zpráva byla vydána 1. dubna, na apríla, společně s dovětkem, že se uvažuje o dalším novém prototypu obchodního domu Ikea ve tvaru masové kuličky.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist